إسماعيل يوسف: مرتضى منصور وفر جميع الإمكانيات للفوز على اتحاد العاصمة

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أوضح إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يخوض مساء اليوم تحدي قوي أمام فريق منظم وهو اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن الزمالك فريق كبير أيضا ولديه طموحاته والسعى للمنافسة على دوري أبطال إفريقيا.

وقال تيجانا الكرة المصرية، الزمالك إسم كبير في الكرة الإفريقية والعربية ومجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وفر كافة الإمكانيات ولدينا ثقة في مجموعة اللاعبين المتواجده معنا وأنهم قادرون على تحقيق الفوز في مباراة اليوم والعودة بالثلاث نقاط.

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وأشار إسماعيل يوسف، الفريقان كتاب مفتوح والفريق الأكثر هدوء وتنظيم سيكون له السيطرة على المباراة وهو ما حرصنا على التركيز عليه مع لاعبي الزمالك بالهدوء وتنفيذ التعليمات والجهاز الفني قام بتجهيز الفريق جيدا للمباراة ونسعى لإسعاد جماهير الزمالك التي تنتظر الفوز.