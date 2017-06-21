علاء عبدالغني: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة ولكننا نسعى للفوز

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أكد علاء عبدالغني المدرب العام للزمالك أن مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة الجزائري قوية وصعبه على الفريقين الذي يتنافسان على التأهل لدور الثمانية.

وقال المدرب العام للزمالك، تم تجهيز لاعبي الزمالك بالشكل المناسب والفريق تدرب جيدا للمباراة وتم دراسة المنافس بشكل جيد ونتيجة التعادل في الذهاب والتي أقيمت في الإسكندرية إنتهت والزمالك يلعب اليوم من أجل تحقيق الفوز فقط.

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وأشار علاء عبدالغني، لدينا ثقة في اللاعبين والرغبة والروح التي تمتلك اللاعبين ستكون هي الطريق نحو تحقيق الهدف من المباراة وهو الفوز.