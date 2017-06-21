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الاتحاد الإفريقي يحذر من خلط السياسة بالرياضة

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الاتحاد الإفريقي يحذر من خلط السياسة بالرياضة الاتحاد الإفريقي يحذر من خلط السياسة بالرياضة

التحرير

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بيانًا صحفيًا للتهديد بمعاقبة كل من سيخلط السياسة بالرياضة في الفترة المقبلة، وذلك مغادرة حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد البيضاوي المغربي، بسبب وجود ميكروفون القناة القطرية، وكرر الأمر نفسه عقب اللقاء، قبل أن يعود لاستكمال المؤتمر.

وكان قد خسر الأهلي أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الاتحاد الإفريقي: " من ضمن المبادئ التي تعدد من القيم الأساسية للحركة الأوليمبية، هي حاجة جميع المستفيدين من الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، اللاعبون، الأندية، الاتحادات الوطنية والاتحادات للاحترام الشديد للحيادية والاستقلالية، خاصة على المستوى السياسي في إطار عمل الأحداث الرياضية التي يشاركون بها ".

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وأضاف: " تمت ملاحظة بعض التصرفات غير المناسبة بهذا الصدد مؤخراً من قبل ممثلي أندية معينة ومنتخبات تتنافس في مسابقات «كاف»، وهذه التصرفات لا مجال لتواجدها في المسابقات الرياضية".

وتابع : " يدعو «كاف» أصحاب المصلحة المعنيين بأن يسود الاحترام، بغض النظر عن الحساسيات والضغوط التي تتواجد، ويشير لأنه سيكون يقظاً فيما يخص احترام هذه المبادئ الخاصة بالحيادية والاستقلالية في كل المباريات المستقبلية التي تقام تحت رعايته، ويجب أن يكون هناك اهتمام خاص من جميع اللجان المنظمة لمسابقات «كاف»، بما في ذلك اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وكذلك مراقبي المباريات والمنسقين العامين لمثل هذه الوقائع تحديداً " .

وإختتم الكاف قائلآ : " مراقبو المباريات والمنسقون العامون سيقومون برفع التقارير اللازمة، وبناء عليها ستقوم اللجان المنظمة المختصة باتخاذ العقوبات المناسبة بما يتفق مع اللوائح المطبقة ".

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