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جلسة تحفيز للاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

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جلسة تحفيز للاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة جلسة تحفيز للاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

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عقد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي ، ورئيس بعثة فريق الكرة الأول في الجزائر، ومعه هاني زادة عضو مجلس الإدارة، جلسة تحفيز سريعة مع لاعبي الفريق الأبيض، والجهاز الفني، بعد تناول السحور فجر اليوم لأربعاء، من أجل تأكيد الثقة في اللاعبين وتحفيزهم من أجل الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة اليوم بالجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

ونقل أحمد جلال إبراهيم وهاني زادة خلال الجلسة التي عقدت تحيات ودعم ، للفريق وثقته الكبيرة في قدراتهم على تحقيق الفوز في مباراة اليوم على اتحاد العاصمة الجزائري، وشهدت الجلسة تواجد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة، والذي حرص على بث الحماس أيضا في اللاعبين. 

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وحرص أحمد جلال إبراهيم وهاني زادة، على التأكيد للاعبين أن الجميع يثق في اللاعبين والجهاز الفني وينتظرون منهم الفوز اليوم على اتحاد العاصمة الجزائري.

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التحرير

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