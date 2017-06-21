اتحاد الكرة يُحيل أزمة مباراة الزمالك والمقاصة للفيفا

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اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، على إحالة ملف أزمة إعادة مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وكان القضاء الإداري، قد قرر أمس إعادة المباراة التي شهدت انسحاب الفريق الأبيض، وقرر اتحاد الكرة احتسابها لصالح الفريق الفيومى 2-0، مع خصم 3 نقاط من الأبيض نهاية الموسم.

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ورفض مجلس الجبلاية إعادة المباراة بسبب الحكم القضائي، بداعي عدم اختصاص المحكمة بإعادة المباريات، وفقاً للائحة اتحاد الكرة والفيفا، على أن يتم اللجوء للفيفا لحسم مصير المباراة.