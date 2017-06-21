الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام اتحاد العاصمة

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يلتقي فريق نادي الزمالك بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الإربعاء، في تمام الساعة الـ12 مساءً، بالجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الثانية والتي تضم «الفارس الأبيض وأهلي طرابلس واتحاد العاصمة وكابس يونايتد» .

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعدما حقق الفوز أمام فريق كابس يونايتد في الجولة الأولي، والتعادل أمام كلًا من أهلي طرابلس سلبيًا، واتحاد العاصمة الجزائري إيجابيا 1-1 في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

ويحتل فريق اتحاد العاصمة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فريق أهلي طرابلس صاحب 4 نقاط، بينما يتزيل فريق كابس يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي حالة فوز الفارس الأبيض يستمر الزمالك في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، لكن في حالة تعادلة يرتفع رصيده إلي 6 نقاط، وينتظر نتيجة مباراة أهلي طرابلس وكابس يونايتد خاصة في حالة فوز أهلي طرابلس يرتفع رصيده إلي 7 نقاط ويتصدر المجموعة الثانية أما في حالة هزيمة الفريق الليبي يرتفع رصيد فريق كابس يونايتد لــ 6 نقاط متساويا مع الزمالك.

وفي حالة الهزيمة يتجمد رصيده عند 5 نقاط بينما يرتفع رصيد فريق اتحاد الجزائر لــ 7 نقاط في انتظار نتيجة المباراة الأخري في المجموعة ليتحدد الفريق المتصدر.

تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية الجزائرية

واجه الزمالك الأندية الجزائرية 16 مرة من قبل حقق الفوز فى 8 مواجهات، بينما خسر مرة واحدة فقط، وحسم التعادل نتائج الزمالك مع أندية الجزائر فى 7 مباريات.

المواجهة الأولي كانت عام 1984 أمام شبيبة القبائل في نصف نهائي دوري الأبطال بالجزائر وخسر الزمالك بنتيجة 3-1 واستطاع الزمالك التأهل للمباراة النهائية من القاهرة بعدما حقق الفوز بثلاثية نظيفة.

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في عام 1987 واجه الزمالك فريق شباب بلوزداد بالبطولة العربية واستطاع الزمالك الفوز بثنائية نظيفة.

واجه الزمالك فريق مولودية وهران في دور الــ 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1993 وفاز الزمالك في القاهرة برباعية نظيفة بينما تعادل في مباراة الإياب إيجابيًا 1-1.

وفي عام 2003 واجه الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري بالبطولة العربية وتعادل إيجابيًا 1-1.

واجه الزمالك فريق اتحاد بليدة بدوري أبطال العرب عام 2004 وتعادل الزمالك في المباراة الأولى 1-1 وفاز في مباراة الإياب 2-0.

عام 2005 واجه الزمالك مولودية وهران بالبطولة العربية وفاز في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة وتعادل في الإياب بالجزائر 0-0.

في عام 2007 واجه الزمالك فريق أهلي برج بوعريج بدوري أبطال العرب وتعادل الزمالك في القاهرة إيجابيًا 2-2 وفاز في الجزائر 1-0.

واجه الزمالك فريق شبيبة القبائل ودياً في القاهرة وفاز 2-1.

عام 2016 فاز الزمالك علي فريق مولودية بجاية 2-0 في دور الــ 16 بدوري الأبطال وتعادل في مباراة الإياب 1-1.

وفي بداية شهر يونيو واجه الزمالك فريق اتحاد العاصمة الجزائري بملعب برج العرب بالأسكندرية وتعادل 1-1.