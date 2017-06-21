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مشادة بين «البدري وبي إن سبورت» في المؤتمر الصحفي

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مشادة بين «البدري وبي إن سبورت» في المؤتمر الصحفي مشادة بين «البدري وبي إن سبورت» في المؤتمر الصحفي

التحرير

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دخل حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مناقشة حادة مع قناة «bein sports»عند دخوله لقاعة المؤتمر الصحفي عقب مباراة الوداد.

وأعلن البدري أنه لن يحضر المؤتمر في وجود ميكروفون " بي إن سبورت" ، بسبب قرار مجلس إدارة النادي بمنع العلاقات بين الطرفين قائلا:"دي سياسة دولة"ثم غادر القاعة وحاول إقناع مسئولي المؤتمر والكاف بضرورة إخراج الكاميرا وهو ما استفز الصحفيين المغاربة وقرورا مقاطعة المؤتمر إذا حدث ذلك وتدخل مراقب الكاف وأخبر البدري أنه بذلك سيعرض الأهلي وشخصه لغرامات و عقوبات الاتحاد الأفريقي.

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وعاد البدري مجددًا للمؤتمر في حضور «بي إن سبورت» وطالب من الصحفيين تفهم موقفه لأنه ينفذ موقف شعبي وسياسي مصري.

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