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البدري: فرصتنا في أفريقيا قائمة..وهدف الوداد مخالفة صريحة

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البدري: فرصتنا في أفريقيا قائمة..وهدف الوداد مخالفة صريحة البدري: فرصتنا في أفريقيا قائمة..وهدف الوداد مخالفة صريحة

التحرير

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أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه ما زال يملك الفرصة في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى منافسات دور الـ8 رغم الهزيمة بثنائية من الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء.

وقال البدري أن الأهلي سيقاتل في المباراتين القادمتين أمام كلًا من زاناكو الزامبي والقطن الكاميروني لتحقيق الفوز وضمان الصعود مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام أو التماشي مع نغمة اليأس والإحباط مؤكدًا على ثقته في الفريق واللاعبين واعدًا بتصحيح المسيرة وعلاج السلبيات خلال الفترة القادمة.

وشدد المدير الفني للقلعة الحمراء على أن هدف الوداد الأول الذي غير سير المباراة جاء من خطأ واضح لصالح الأهلي لم يحتسبه حكم المباراة كما سمح لأونداما مهاجم الوداد المغربي من التسجيل في شباك إكرامي.

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وأضاف أن المباراة كانت تكتيكية من الدرجة الأولى وحاول الأهلي خلالها امتصاص حماس لاعبي الوداد وجماهيره لكن الأجواء كانت معاكسة كما أنه توجد العديد من الفرص لاحت للتهديف لكنها ضاعت وبالتالي فشلت مساعي التعويض أمام الوداد.

واعترف البدري أنه لعب الشوط الأول مدافعًا أمام الوداد للتصدي للاندفاع الهجومي المتوقع منهم موضحًا أن الهدف الثاني للفريق المغربي جاء من خطأ دفاعي فردي وتحديدًا في التمركز الصحيح أمام المرمى أثناء الهجمة.

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التحرير

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