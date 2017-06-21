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التعليم العالي تعلن موعد تسجيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي تعلن موعد تسجيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية

01:58 م الأربعاء 21 يونيو 2017

التعليم العالي تعلن موعد تسجيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن فتح تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في القبول بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والفنية والموسيقية التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات، في 1 يوليو المقبل. 

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الطلاب للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الذي خصصته الوزارة هذا العام، لافتة إلى أن باب التسجيل مستمر حتى الثلاثاء 18 يوليو. 

وضمت الكليات التي يشترط للالتحاق بها اختبارات قدرات: كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان- دمياط – بنها – بني سويف )، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وأكدت الوزارة أنها ستعلن عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدني 75% وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب، فى وقت لاحق.​

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