"سعفان" يتابع نقل جثمان مواطن مصري توفى في إيطاليا

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، أحمد فؤاد عبد الله الأزرق، لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته .

وتلقى الوزير تقريرا، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران ، يفيد أن المواطن المتوفى أحمد فؤاد عبد الله الأزرق، من مواليد 22 ديسمبر 1951محافظة المنوفية شبين الكوم، توفي نتيجة مضاعفات أمراض الشيخوخة بمستشفي (Desenzano di Garda) بمدينة بريشيا بالشمال الإيطالي، ومقيم بإيطاليا منذ 1990، وكان يعمل بتسايولي ويعول أسرة تقيم معه.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي يقوم بمتابعة إجراءات عودة الجثمان إلي أرض الوطن، فضلا عن التواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي بإيطاليا لبحث مستحقات الأسرة.

وقد قام المكتب بإبلاغ أسرة المتوفى خالص عزاء الوزير والوزارة، والسفير أحمد شاهين القنصل العام وأسرة القنصلية.​