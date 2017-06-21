تسيير 15 رحلة إضافية لعودة المدرسين من البحرين لقضاء إجازة العيد

كتب- طه عبيد:

قرر صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تسيير رحلات إضافية إلى البحرين، بخلاف رحلات الشركة المنتظمة اعتباراً من 22 الي 25 يونيو الجاري، لعودة المدرسين المصريين العاملين هناك لقضاء إجازة نهاية العام الدراسي، وطرحت الشركة سعة 3400 مقعداً لاستيعاب حركة المصريين القادمين من دولة البحرين، وذلك على 15 رحلة جوية بواقع 4 رحلات يوميًا.

وأضاف مسلم، أن تسيير هذه الرحلات من وإلى دولة البحرين الشقيقة يأتي في إطار بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ووزارة التربية التعليم البحرينية، وأضاف أن هناك كثافة في عملية التشغيل تشهدها حاليًا رحلات بعض دول الخليج العربي مثل الامارات والكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين وترانزيت من قطر وغيرها لعودة العاملين بالخارج إلى مصر، لقضاء إجازات العيد وعطلات نهاية العام الدراسي.

وقال إنه من المقرر أن تبدأ مرحلة عودة المدرسين إلى البحرين خلال الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر القادم، وطرحت الشركة 3250 مقعداً على متن 13 رحلة جوية، وقد تم التنويع في الاستعانة بطرازات العريضة لاستيعاب الأعداد المقرر سفرها خلال فترة اجازات العيد ونهاية العام الدراسي.

جدير بالذكر أن الشركة تسير حاليًا رحلة يومياً إلى البحرين وتم إعــادة جدولة موعـــــد إقـــــلاعها اعتباراُ من أول يوليو القادم بهدف زيادة حركة الركاب، كما تم تكبير الطراز من الإمبراير E170 إلى طراز البوينج B737-800 NG لاستيعاب حركة السفر.​