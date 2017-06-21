لجنة الصحة في النواب تطالب برفع مخصصات "التمريض"

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة التمريض، مخاطبة نائب وزير المالية لشئون الخزانة محمد معيط لرفع المخصصات المالية للتمريض فى الموازنة العامة للدولة وبالتحديد قيمة ورديات الممرضات عن المخصص لها؛ وهو 12 جنيه لـ12 ساعة.

واتهمت، كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة ونقيب التمريض، وزارة المالية بتعطيل رفع المخصصات المالية لقطاع التمريض على الرغم من سعى وزارة الصحة والتعليم العالى لذلك وترحيبهم به، مضيفة: "حينما خاطبنا وزارة المالية قالوا لنا نموا مواردتكم الذاتية"، ليتدخل النائب أيمن ابو العلا، وكيل اللجنة والذى أدار الاجتماع قائلا: "عايز يشغلكم مهنة تانية يعنى".

وأشارت "كوثر محمود" إلى أنها أبلغت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأزمة التمريض فى أحد المناسبات وما يتعرضون له من مضايقات فى الإعلام، وتابعت: "النبطشيات ١٢ جنيه فى الـ١٢ الساعة وللأسف أبلغوا رئيس الجمهورية أن مطالبنا برفع قيمة النبطشية تندرج تحت بند المطالب الفئوية ولو فتحنا الباب مش حنلاحق".

ولفتت "كوثر محمود" إلى أن مصر بها حوالى ١٨٥ ألف ممرضة وأن نقابة التمريض مسجل بها ٢٤٠ ألف منهم معاشات وقطاع خاص و عاملين فى الخارج، موضحة أن ١١٥ ألف يعملون فى وزارة الصحة فى القسمين العلاجى والرعاية الأساسية، و ٢١ ألف تأمين صحي، و ٢٣ ألف فى المستشفيات جامعية، وأقلهم للمؤسسة العلاجية بواقع ١٢٠٠، مؤكدة أن هناك حاجة لما يتجاوز الـ٢٠ ألف ممرض حاليا فى حين أن حوالى ٩ آلاف سيتخرجوا هذا العام.

من جانبها، قال تعزة الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المستدامة بوزارة الصحة، إن محافظات الصعيد تعانى عجزا كبيرا فى عدد الممرضات، وأن هناك وحدات صحية تعمل بـ"ربع ممرضة" أى ممرضة لـ4 وحدات صحية، مشددة على أن توفير حوافز مالية سيؤدى إلى عدالة التوزيع لعدد الممرضين فى محافظات الجمهورية.

ولفت أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إلى أزمة صورة الممرضات فى الإعلام والدراما المصرية قائلا: "عليكم بالإعلام لأن صورة الممرضات به سيئة جدا"، لترد كوثر محمود: 4 أعمال درامية هذا العام شوهت مهنة التمريض وبيطلع الممرضة بتشتغل بليل فى كباريه وهو أمر مهين، وإحنا محتاجين إلى دعمكم كبرلمان عبر تشريعات ومساندتنا فى الإعلام".​