معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر

القاهرة- (أ ش أ):

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة أسعار تذاكر القطارات والعربات الإضافية خلال عيد الفطر المبارك، غير صحيح.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة النقل والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال موسم عيد الفطر، وذلك تيسيرا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

ومن ناحية أخرى، أوضحت وزارة النقل أن هيئة السكك الحديدية على أتم الاستعداد لعيد الفطر المبارك وستدفع بنحو 172 ألف كرسي لخدمة الركاب الراغبين في قضاء إجازات الأعياد في الأقاليم من خلال تشغيل قطارات إضافية وزيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بهدف استيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب بالوجهين القبلي والبحري.

كما أشارت الوزارة، إلى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين للتأكد من انتظامهم أثناء أوقات العمل خلال موسم العيد والمتابعة الدقيقة لسير القطارات بكافة أنواعها والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة أو تأخيرات والتأكد من سلامة أجهزة الاتصالات، مؤكدًة على أهمية عنصري السلامة والأمان داخل القطارات والمحطات من خلال توافر المعدات الخاصة بذلك.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر الاتصال على ‏الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية (147) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528. ​