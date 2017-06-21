أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر

01:44 م الأربعاء 21 يونيو 2017

معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر

القطارات

القاهرة- (أ ش أ):

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة تذاكر القطارات والعربات الإضافية خلال عيد الفطر المبارك، غير صحيح.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة النقل والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال موسم عيد الفطر، وذلك تيسيرا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

ومن ناحية أخرى، أوضحت وزارة النقل أن هيئة السكك الحديدية على أتم الاستعداد لعيد الفطر المبارك وستدفع بنحو 172 ألف كرسي لخدمة الركاب الراغبين في قضاء إجازات الأعياد في الأقاليم من خلال تشغيل قطارات إضافية وزيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بهدف استيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب بالوجهين القبلي والبحري.

كما أشارت الوزارة، إلى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين للتأكد من انتظامهم أثناء أوقات العمل خلال موسم العيد والمتابعة الدقيقة لسير القطارات بكافة أنواعها والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة أو تأخيرات والتأكد من سلامة أجهزة الاتصالات، مؤكدًة على أهمية عنصري السلامة والأمان داخل القطارات والمحطات من خلال توافر المعدات الخاصة بذلك.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر الاتصال على ‏الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية (147) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528. ​

هذا المحتوى من

02eb56823f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة : ٢٢٤٠ سيارة إسعاف مجهزة وطائرتان مروحيتان و غرفة أزمات وطوارىء خلال العيد

    وزير الصحة : ٢٢٤٠ سيارة إسعاف مجهزة وطائرتان مروحيتان و غرفة أزمات

    أخبار
  • تسيير 15 رحلة إضافية لعودة المدرسين من البحرين لقضاء إجازة العيد

    تسيير 15 رحلة إضافية لعودة المدرسين من البحرين لقضاء إجازة العيد

    أخبار

  • "معلومات الوزراء" ينفي صدور أي قرار بعدم دخول السائحين اللبنانيين

    أخبار
  • الحكومة تنفي إنشاء كافتيريات وموقف سيارات في المتحف الزراعي

    تنفي إنشاء كافتيريات وموقف سيارات في المتحف الزراعي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فيديو.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة سقوط شاب من لعبة

    .. كاميرات المراقبة ترصد لحظة سقوط شاب من لعبة "ديسكفري"أخبار

  • وزير الداخلية السعودي الجديد.. شاب من مواليد 1983

    وزير الداخلية السعودي الجديد.. شاب من مواليد 1983أخبار

  • بالفيديو.. تصريحات نارية من مرتضى منصور عقب حكم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

    .. تصريحات نارية من عقب حكم إعادة مباراة الزمالكرياضة

  • العاهل السعودي يدعو لمبايعة نجله وليًا للعهد مساء اليوم

    العاهل السعودي يدعو لمبايعة نجله وليًا للعهد مساء اليومأخبار

  • بأمر ملكي.. عودة المزايا المالية لموظفي السعودية وأسبوعان إجازة للعيد

    بأمر ملكي.. عودة المزايا المالية لموظفي وأسبوعان إجازة للعيدأخبار

  • بالفيديو.. مذيع

    بالفيديو.. مذيع "بي إن سبورتس" يهاجم البدري: صنعنا جزء من سمعتك هنارياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا