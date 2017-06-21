أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي صدور أي قرار بعدم دخول السائحين اللبنانيين إلا بعد موافقة أمنية مسبقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي صدور أي قرار بعدم دخول السائحين اللبنانيين إلا بعد موافقة أمنية مسبقة

01:40 م الأربعاء 21 يونيو 2017

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمركز المعلومات، إن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإصدار قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ والغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة، غير صحيح، وتواصل المركز مع وزارة السياحة التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت الوزارة عدم صدور أية قرارات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، أن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنها زعزعة ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية، وفي القرارات التي تتخذها للتيسير على الأشقاء العرب لزيارة ، كما أنه يقلل من الجهود التي تُبذل لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.

وتناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والإضرار بمنظومة السياحة المصرية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر

    معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر

    أخبار
  • الحكومة تنفي إنشاء كافتيريات وموقف سيارات في المتحف الزراعي

    الحكومة تنفي إنشاء كافتيريات وموقف سيارات في المتحف الزراعي

    أخبار
  • مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي إلغاء الشهادة الابتدائية

    مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي إلغاء الشهادة الابتدائية

    أخبار

  • "خطة البرلمان" توافق على مشروع قانون بإيقاف العمل بضريبة الأطيان

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو.. مذيع

    .. مذيع "بي إن سبورتس" يهاجم البدري: صنعنا جزء من سمعتك هنارياضة

  • بالفيديو.. أزمة في مؤتمر مباراة الوداد.. البدري ينفعل بسبب

    بالفيديو.. أزمة في مؤتمر مباراة الوداد.. البدري ينفعل بسبب "بي انرياضة

  • تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته

    تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته "مايك beIN Sports"

  • السيسي عن

    عن "تيران وصنافير": لدينا شرف وأمانة والحقوق لابد أن تعود لأصحابهاأخبار

  • بالفيديو.. محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان وليًا للعهد السعودي

    بالفيديو.. محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان وليًا للعهد السعوديأخبار

  • بسمة وهبة تبكي بسبب تامر أمين وتوجه رسالة للمسئولين

    بسمة وهبة تبكي بسبب تامر أمين وتوجه رسالة للمسئولينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر