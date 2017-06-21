"معلومات الوزراء" ينفي صدور أي قرار بعدم دخول السائحين اللبنانيين إلا بعد موافقة أمنية مسبقة

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمركز المعلومات، إن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإصدار قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ والغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة، غير صحيح، وتواصل المركز مع وزارة السياحة التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت الوزارة عدم صدور أية قرارات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، أن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنها زعزعة ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية، وفي القرارات التي تتخذها الحكومة للتيسير على الأشقاء العرب لزيارة مصر، كما أنه يقلل من الجهود التي تُبذل لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.

وتناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والإضرار بمنظومة السياحة المصرية.​