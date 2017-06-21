وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة الى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. وفيما يلى نص البرقية:-

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة، مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف، منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير، ومنارةً للعلم، تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وسيادتكم بخير" .

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية..جاء بها :-

"يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ..جاء بها :-

"يطيب لى وهيئة الشرطة ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، التي لاتعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وسيادتكم بخير" .