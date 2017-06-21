أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر

01:28 م الأربعاء 21 يونيو 2017

وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر

وزير الداخلية وشيخ الأزهر

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة الى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. وفيما يلى نص البرقية:-

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة، مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف، منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير، ومنارةً للعلم، تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على والأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وسيادتكم بخير" .

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية..جاء بها :-

"يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ..جاء بها :-

"يطيب لى وهيئة الشرطة ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، التي لاتعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وسيادتكم بخير" .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

    وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة حلول عيد الفطر

    أخبار
  • ضبط 6862 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في الجيزة

    ضبط 6862 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في الجيزة

    أخبار
  • مكافحة المخدرات تشن حملة لضبط تجار الحشيش في بولاق الدكرور

    مكافحة المخدرات تشن حملة لضبط تجار الحشيش في بولاق الدكرور

    أخبار
  • تأجيل دعوى إعادة فتح مسجد رابعة العدوية لـ3 يوليو

    تأجيل دعوى إعادة فتح مسجد رابعة العدوية لـ3 يوليو

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • حقيقية صور مخالفات السيارات المتداولة على الفيسبوك

    حقيقية صور مخالفات السيارات المتداولة على الفيسبوكسيارات

  • بالفيديو.. مذيع

    .. مذيع "بي إن سبورتس" يهاجم البدري: صنعنا جزء من سمعتك هنارياضة

  • العاهل السعودي يدعو لمبايعة نجله وليًا للعهد مساء اليوم

    العاهل السعودي يدعو لمبايعة نجله وليًا للعهد مساء اليومأخبار

  • بسمة وهبة تبكي بسبب تامر أمين وتوجه رسالة للمسئولين

    بسمة وهبة تبكي بسبب تامر أمين وتوجه رسالة للمسئولينأخبار

  • تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته

    تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته "مايك beIN Sports"

  • بالفيديو والصور-

    بالفيديو والصور- "بئر الرومان".. هنا ألقت "إسراء" جسد "بسنت" الصغيرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر