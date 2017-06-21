وزير الداخلية لـ«السيسي»: نتسلح بالإخلاص وهمنا رفعة الوطن

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بمناسبة عيد الفطر المبارك، أرسل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ببرقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وجاء في البرقية التي أرسلها وزير الداخلية إلى الرئيس:" بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى، وأن يعيده المولى عز وجل عليكم أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار.

واستكمل الوزير:" نحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معانى وقيم الإثابة، وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء، متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية..حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .

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فيما أرسل وزير الداخلية رسالة تهنئة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قال فيها :بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير، ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث اللواء "عبدالغفار" ببرقية تهنئة إلى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف، والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.