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غادة والى: رئيس الوزراء وجه بوضع منظومة للقضاء على ظاهرة الغارمات

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غادة والى: رئيس الوزراء وجه بوضع منظومة للقضاء على ظاهرة الغارمات غادة والى: رئيس الوزراء وجه بوضع منظومة للقضاء على ظاهرة الغارمات

التحرير

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قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية اليوم الأربعاء بوضع آلية ومنظومة للقضاء على ظاهرة الغارمات من الأساس، وعرضها على اجتماع اللجنة القادم.

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وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن مبادرة "سكن كريم" التى تمت مناقشتها اليوم الأربعاء تتضمن توفير البنية الأساسية خلال الـ3 أشهر المقبلة لـ55 ألف أسرة فى 18 قرية بـ3 محافظات، هى سوهاج وأسيوط وقنا، وبدء العمل فورا لهم بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه، على أن توفر الوزارة 230 مليون جنيه وبها جزء تمويلى من صندوق تحيا .

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التحرير

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