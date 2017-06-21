ننشر أماكن اختبارات القدرات ومواعيدها بتنسيق الجامعات لثانوية 2017

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تبدأ وزارة التعليم العالي أولى أعمال تنسيق عام 2017 بتنظيم مرحلة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية، بعد انتهاء امتحانات هؤلاء الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها.

وأوضحت الوزارة أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي يتيح للطلاب خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني وهذه الخدمة استحدثت لأول مرة هذا العام، تيسيرًا على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجري بها قبل التقدم برغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 1 يوليو، حتى يوم الثلاثاء 18 يوليو.

وذكرت أن الأوراق المطلوبة هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وعدد 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، وتتطلب عدد 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وأكدت انه سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدني 75% وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب، فى مواعيد لاحقة.

وأعلنت الوزارة أن هذه الكليات هي:

1- كليات التربية الرياضية.

2- شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان- دمياط – بنها – بني سويف ).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

8- شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

أما عن خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أوضحت الوزارة أن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات التي يرغبها وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم تظهر بيانات الطالب والتي تتضمن ( رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب، وتظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة أيام متتالية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الالكتروني.

وأضافت الوزارة أن الكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وشددت على أنه تم تزويد برنامج التنسيق الالكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات، تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



وعن أماكن أداء الاختبارات، أعلنت وزارة التعليم العالي أن الاماكن هي:

1– اختبارات كليات التربية الرياضية وتؤدى الاختبارات كالأتي:-

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة(بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة(بنات)

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة القليوبية(بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق : كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات)

كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج

مطروح (بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بأسيوط

الوادي الجديد(بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بقنا

سوهاج (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بسوهاج

أسوان (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بأسوان

الغربية (بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية طنطا

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء (بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

الشرقية (بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بالزقازيق

(بنين - بنات)

القليوبية ( بنات )

كلية التربية الرياضية بالزقازيق (بنات)

دمياط (بنين)

كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

بورسعيد (بنين– بنات)

كلية التربية الرياضية ببورسعيد

الإسماعيلية – السويس (بنين– بنات)

كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية

كفر الشيخ (بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

بني سويف – الفيوم (بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية ببني سويف

الدقهلية ( بنين وبنات )

كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

دميـاط ( بنات )

كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

شمال وجنوب سيناء (بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بالعريش

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2 - اختبارات كليات التربية النوعية (موسيقية – فنية) وتؤدى الاختبارات كالأتي:-

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المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الجيزة

كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة (موسيقية – فنية )

الفيـوم

كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة (موسيقية )

القاهرة

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية -فنية)

القليوبية مناطق ( الخانكة – غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص )

القليوبية مناطق (بنها – كفر شكر – طوخ – قها)

كلية التربية النوعية ببنها ( فنية – موسيقية )

الإسكندرية – البحيرة – مطروح

كلية التربية النوعية بالإسكندرية (فنية – موسيقية)

الغربية

كلية التربية النوعية بطنطا (فنية – موسيقية)

المنوفية بما فيها مدينة السادات

كلية التربية النوعية بأشمون (فنية – موسيقية)

كفر الشيخ

كلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية – موسيقية)

الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية

كلية التربية النوعية بالزقازيق (فنية – موسيقية )

المنيا - بنى سويف

كلية التربية النوعية بالمنيا (موسيقية)

الفيـوم– بني سويف

كلية التربية النوعية ( فنية ) بالفيوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر

كلية التربية بالمنصورة ( فنية – موسيقية )

الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء

كلية التربية النوعية ببورسعيد (فنية – موسيقية)

دمياط

كلية التربية النوعية بدمياط ( فنية – موسيقية )

أسيوط - الوادي الجديد

كلية التربية النوعية بأسيوط ( فنية – موسيقية)

المنيا

كلية التربية النوعية بأسيوط ( فنية )

قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر

كلية التربية النوعية بقنا (فنية – موسيقية)

أســوان

كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية)



3- اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي:

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة – القليوبية- الفيوم

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك

الإسكندرية – البحيرة – مطروح

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية

بني سويف- المنيا

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

قنا – أسوان- البحر الأحمر - الأقصر (فنون)

كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر

اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج

الفنون الجميلة ( فنون ) بأسيوط

الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.

كلية الفنون الجميلة (فنون)

جامعة المنصورة

4- اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم

كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان

الإسكندرية – البحيرة – مطروح

كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية

المنيا - بنى سويف

كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا

اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج –قنا – اسوان – البحر الاحمر - الاقصر

الفنون الجميلة ( عمارة ) جامعة اسيوط

الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.

كلية الفنون الجميلة (عمارة )

جامعة المنصورة

6: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

تؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك لطلاب جميع المحافظات.

7: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مرسي مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

8: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان

كلية التربية الفنية بالمنيا

9- اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتى التربية بالاسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس (القبول بهما إقليمي):

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

السويس – جنوب سيناء

كلية التربية بالسويس

الاسماعيلية – شمال سيناء

كلية التربية بالإسماعيلية

10- اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالاسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي):

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الاسماعيلية – شمال سيناء

كلية التربية بالإسماعيلية