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النائب أشرف عمارة: قرارات السيسي «عيدية» للشعب المصري

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النائب أشرف عمارة: قرارات السيسي «عيدية» للشعب المصري النائب أشرف عمارة: قرارات السيسي «عيدية» للشعب المصري

التحرير

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أشاد النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح ، التى أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، مشيرًا إلى أن ملايين الأسر المصرية ستستفيد منها، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التى عانت منها  فى الفترة الأخيرة.

وأشار عمارة، فى تصريح له، إلى أن قرار رفع قيمة ما يستحقه الفرد على بطاقة من 21 جنيه إلى 50 جنيه، من شأنه مضاعفة عدد السلع  التموينية التى يحصل عليها المواطن، وبالتالى سيشعر المواطن بتحسن ملحوظ، مضيفًا أن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات سيحدث تأثير إيجابى فى مكافحة الغلاء، وسيؤدي إلى تحسن حياة الفلاح البسيط، وإنخفاض فى المحصولات الزراعية.

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وتابع: «قرار منح جميع العاملين بالدولة علاوة غلاء إستثنائية يدل على أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري ويهتم لمشاكله، ويريد أن يلطف آثار الأزمة الاقتصادية على حياته عن طريق زيادة دخله».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذة القرارت الرئاسية تعتبر بمثابة عيدية للشعب المصري ومكافأة له نظير إدراكه بالصعوبات الإقتصادية التى تمر بها الدولة وتحمله لتداعياتها، مشيدًا بقرار زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 %، ووضع حد أدنى قدره 150 جنيهاً وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي «تكافل وكرامة» بقيمة 100 جنيه شهريًا.

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التحرير

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