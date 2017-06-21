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مورينيو يوضح حقيقة اتهامه بالتهرب الضريبى

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مورينيو يوضح حقيقة اتهامه بالتهرب الضريبى مورينيو يوضح حقيقة اتهامه بالتهرب الضريبى

التحرير

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لم يتلق أي بيان رسمي بخصوص قضية التهرب الضريبي المنتشرة في الصحف، خلال الفترة التي تولى فيها تدريب ريال مدريد الإسباني، وذلك حسبما أفاد خلال بيانًا رسميًا.

وكانت قد ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أمس الثلاثاء، أن مصلحة الضرائب الإسبانية، تقدمت بشكوى، ضد جوزيه مورينيو، تتهمه بالتهرب الضريبي من دفع 3.3 مليون يورو، خلال عامي 2011 و 2012، عندما كان على رأس القيادة الفنية لنادي ريال مدريد في الفترة من 2010-2013. 

وقال البيان: "مورينيو لم يتلق أي بيان رسمي بخصوص قضية التهرب الضريبي المنتشرة في الصحف، وحتى الآن لم يتحدث معه أحد من مصلحة الضرائب الإسبانية أو المدعي العام أو يتواصل مع أحد ممثليه لأجل البدء في التحقيقات".

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وأضاف: "جوزيه مورينيو، الذي عاش في إسبانيا في الفترة من يونيو 2010 حتى مايو 2013، دفع مبلغ 26 مليون يورو للضرائب، بمتوسط 41%، ووافق على تسوية جميع أموره المالية الخاصة بالضرائب في 2015 بشأن عامي 2011 و2012".

وأختتم: "كما توصل لاتفاق لتسوية أوضاعه المالية الخاصة بعام 2013، كما تحصل على شهادة رسمية تفيد باتباعه جميع الإجراءات المطلوبة وتسديد الأموال المستحقة للضرائب".

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التحرير

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