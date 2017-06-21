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محافظ القليوبية: إجراءات خدمية استباقية قبل عيد الفطر (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: إجراءات خدمية استباقية قبل عيد الفطر (صور)

01:24 م الأربعاء 21 يونيو 2017

القليوبية - أسامه علاء الدين:

وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، المسؤولين، بضرورة رفع تراكمات القمامة، والصرف الصحي، وعمل إجراءات استباقية قبل العيد، وخاصة بمنطقة أم بيومي، التي تشهد غرق متكرر طوال أيام العيد بالصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات.

وشدد الحافظ، على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وأيضًا التعديات على الأراضي الزراعية التي تزيد خلال أيام الإجازات.

جانب من الندوة (2)

جانب من الندوة (3)

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مصراوي Masrawy

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