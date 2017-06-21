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وزير الأوقاف: الإسلام هو دين السلام وترسيخ أسس التعايش بين الناس جميعًا

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: الإسلام هو دين السلام وترسيخ أسس التعايش بين الناس جميعًا

01:26 م الأربعاء 21 يونيو 2017

وزير الأوقاف: الإسلام هو دين السلام وترسيخ أسس التعايش بين الناس جميعًا

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامي دين السلام، وأن النبي محمد، صلي الله عليه وسلم، نبي السلام، والجنة دار السلام، وتحية أهلها السلام، وتحية الملائكة لهم سلام، والملائكة يدخول عليهم من كل بابا يقولون سام عليكم بما صبرتم.

جاء ذلك خلال لكلمة التي ألقاها جمعة، خلال احتفالية وزراة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وأضاف وزير الأوقاف: "من أهم معالم الدين الإسلامي السلمي ترسيخ أسس التعاون السلمي بين الناس جميعًا، وعدم عنوة الناس أجمعين على دين واحد".

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، جميع الحضور، قائلًا: "يطيب لى أن أُهنأ حضراتكم جميعًا بهذه المناسبة الكريمة ليلة نزول القرءان الكريم، تلك الليلة التي وصفها الله بالليلة المباركة".

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرءان الكريم، تلتها كلمة وزير الأوقاف.

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مصراوي Masrawy

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