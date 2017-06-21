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الحكومة تنفي إنشاء كافتيريات وموقف سيارات في المتحف الزراعي

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مصراوي Masrawy

تنفي إنشاء كافتيريات وموقف سيارات في المتحف الزراعي

01:20 م الأربعاء 21 يونيو 2017

الحكومة تنفي إنشاء كافتيريات وموقف سيارات في المتحف الزراعي

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية وزارة الزراعة إنشاء ساحة انتظار للسيارات وكافتيريات ومحلات تجارية بالمتحف الزراعي المصري بالدقي، غير صحيح، وأن المركز تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة، أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، وأن المتحف يشهد حالياً خطة للتطوير بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، نظراً لأهميته التاريخية بالنسبة لمصر وحضارتها الزراعية، لافتة إلى أن القيادة السياسية في حريصة على إنجاز عمليات التطوير في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على التراث الزراعي المصري، وتعريف العالم به.

وأشارت الوزارة إلى أن خطة التطوير تشمل 8 مباني هي: متحف المقتنيات، والمتحف اليوناني الروماني الإسلامي، ومتحف المجموعات العلمية، ومتحف النبات، ومتحف الزراعة المصرية القديمة، ومتحف القطن، والبهو السوري، وقاعة السينما الملكية، فضلاً عن النافورة الإيطالية، وإعادة تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.

وأضافت الوزارة أن عمليات ترميم المباني تتم بالتنسيق مع وزارة الآثار، باعتبارها أثرية، لا يمكن المساس بقيمتها التاريخية، لافتةً إلى أنه سيتم أيضاً عمل بانوراما جديدة للعرض المتحفي، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وإنذارات للحرائق.

ويعتبر أول متحف زراعي في العالم، حيث تم افتتاحه عام ١٩٣٨، ويضم 7 متاحف كبيرة، وتزيد مساحته عن 30 فداناً "125 ألف متر مربع"، ويحوي آلاف المعروضات التي تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور.​

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مصراوي Masrawy

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