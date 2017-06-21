مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي إلغاء الشهادة الابتدائية

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس الابتدائي إلى صف نقل، عير صحيح.

وأفاد بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء، أن المركز تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن هذا الأمر لم يُطرح ولم يُدرس حتى الآن.

وأضافت الوزارة، أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.‏​