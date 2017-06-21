النيابة الإدارية: إحالة عامل و3أخرين في هتك عرض طفل الاعاقات للمحاكمة

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي محمد رزق- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "ح.م.ح " عامل بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور، "أ.م.ا" أخصائي صحافه بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور، "م.ع.ا" مدرس بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور، "ف.ط.ع" مدرسة بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور للمحاكمة التأديبية.

وأوضحت النيابة خلال بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المتهمين في يوم 9/11/2011 بوصفهم السابق وبجهة عملهم بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة سلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخرجوا على مقتضياتها، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه بالمخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بدمنهور القسم الأول في القضية رقم 94 لسنه 2015 والتي باشرها المستشار محمد عمارة الوكيل العام بإشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة أن المتهم الأول "ح.م.ح " عامل بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور هتك عرض الطفل "م.ج.ب" التلميذ بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بأمر زميله الطالب "أ.ا.م" باصطحابه عنوة داخل حجرته بالمدرسة وقام بدوره بتقييد يديه وقدميه وشل حركته وأمره وزميله الاخر "أ.م.ح" من ذوي الاعاقات العقلية بالتعدي الجنسي عليه مستغلاً تخلفهم العقلي وسهولة قيادتهم حال كونه من المتولين ملاحظتهم.

في حين أهمل باقي المتهمين في الإشراف على تلاميذ المدرسة في الفترة المسائية مما ترتب عليه قيام المتهم الأول بهتك عرض الطالب المجني عليه.