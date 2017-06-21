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كيف تفاعل السعوديون مع تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد؟

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مصراوي Masrawy

كيف تفاعل السعوديون مع تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد؟

01:14 م الأربعاء 21 يونيو 2017

كتبت- هدى الشيمي:

تفاعل السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مع قرارخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، وتعيين نجله محمد بن سلمان وليا جديدًا للعهد، وتعينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وكتب رواد تويتر تغريدات تشيد بما قدمه بن نايف، و وتشكره على ما فعله من أجل المملكة خلال السنوات الماضية، ودشنوا أكثر من هاشتاج وهم "#محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد"،

و"#شكرا_محمد_بن_نايف"، و"#محمد_بن_سلمان_بن_عبد_العزيز"، و"#محمد_بن_سلمان_على_السمع".

فكتب الشمالي: "حنا نبي نرتاح الحين.. عبارة تبين مدى التعب والحرص الجد على حمايته بعد الله للوطن والسهر على حفظ مصالحه ومكتسباته"، وقالت مستخدمة أخرى باسم "سمريستا" : "الشعب لن ينساك بقهرك للأرهاب وأذنابهم".

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وقال هلالي صميم: "بيض الله وجهك يا سيدي خدمت دينك ووطنك بكل إخلاص وجهد"، واتفق معه عبد الرحمن الزامل فكتب : "كفى ووفى.. لم يبخل بوقته وماله وجهده في خدمة الدين ثم الملك والوطن".

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وكتب مستخدم آخر في تغريدة أخرى: "وهل من بعد صمام الأمان صمام؟ اللهم احفظنا بحفظك"، وأكد الشهري علي أن بن نايف سيبقى أحد أبرز رجال الدولة ولن يغيب أبدا عن القلوب.

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كما أعرب الناشطون السعوديون عن رغبتهم في أن يتمكن الأمير محمد بن سلمان من إتمام مهامه على أكمل وجه، فكتب بشر الشراري : "ادعو الله له بالعون والسداد، وأن يكون سندا وعونا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وقال مُستخدم آخر يُدعى الاعصار الكتلوني : "اسأل الله له التوفيق والسداد، وأن يكون خير خلف لخير سلف".

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واستخدم عبد الله الفوزان، عضو مجلس الشورى وأستاذ علم الاجتماع، حسابه على تويتر للتعبير عن ترحيبه بقرار سلمان، فكتب :"سمعا وطاعة لولي أمرنا ونسأل الله التوفيق لولي العهدالأمير محمد بن سلمان وأن يجزي الأمير محمد بن نايف خير الجزاء على ماقدم حمى الله وطني وشعبه".

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كما تداول بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، مقاطع لعملية المبايعة التي تمت فجر اليوم، واستخدم هاشتاج "#أبايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد"، "#محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد"

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ودونت عضو مجلس الشورى والكاتبة كوثر الأربش عدة تغريدات تتمنى فيها التوفيق لولي العهد الجديد، وتعرب عن امتنانها لسلفه، فكتبت :"#ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد في السراء والضراء والمنشط

والمكره ونسأل الله أن يعينه ويوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه".

وأضافت : "#شكرا_للأمير_محمد_بن_نايف أشهد أنه أدى الأمانة، فكان الساهر على أمن الوطن، والقاهر لعدوه، كان حقا والد الجميع. اللهم اجزه عنا جميعا كل خير".

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وكان 31 شخصا من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة اختاروا محمد بن سلمان وليًا للعهد. كما تضمن الأمر الملكي، بحسب وكالة "واس"، ما يلي: "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : " يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

وقال بن نايف لابن سلمان عقب مبايعته: "الله يعينك، أنا سأرتاح الآن، وأنت الله يعينك". فرد بن سليمان: "ما نستغني عن توجيهاتكم.. الله يعزك".

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مصراوي Masrawy

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