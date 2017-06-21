بالفيديو- ماذا قال الأمير "بن نايف" بعد إعفائه من ولاية العهد بالسعودية؟
بالفيديو- ماذا قال الأمير "بن نايف" بعد إعفائه من ولاية العهد بالسعودية؟
12:59 م الأربعاء 21 يونيو 2017
الأمير محمد بن نايف آل سعود والأمير محمد بن سلمان
كتبت- رنا أسامة:
بايع الأمير محمد بن نايف آل سعود الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز وليًا جديدًا للعهد، الأربعاء، بحسب ما ذكر التليفزيون السعودي.
وقال بن نايف مخاطبًا ولي العهد الجديد بن سلمان: "الله يعينك، أنا سأرتاح الآن، وأنت الله يعينك". فرد بن سلمان: "ما نستغني عن توجيهاتكم.. الله يعزّك".
ونشر حساب وكالة الأنباء السعودية "واس"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لمحمد بن نايف وهو يبايع ولي العهد.
جاء ذلك بعد ساعات من صدور أمر ملكي، فجر الأربعاء، بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، وإعفاء الأمير محمد بن نايف آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
لعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا ملكيًا صباح اليوم بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وذلك "بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى 31 من أصل 34".
ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مُبايعة ولي العهد الجديد بقصر الصفا في مكة المكرمة مساء الأربعاء، بعد صلاة التراويح.
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