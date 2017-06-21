طوارئ بالوحدات المحلية بدمياط استعدادا للاحتفال بعيد الفطر

دمياط - محمد إبراهيم:

قال اللواء سامي حمودة، السكرتير العام لمحافظة دمياط، إن هناك إجراءات احترازية للوحدات المحلية في قرى ومدن المحافظة استعدادًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ومساعدي مدير الأمن لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

ووجه حمودة خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، بتكثيف أعمال النظافة خاصة قبل حلول عيد الفطر حتى تظهر المحافظة في أبهى صورة لها أثناء العيد وشدد على إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بدءا من وقفة العيد حتى آخر أيام عيد الفطر كما وجه مديرية التموين بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق والمحلات للتأكد من جودة السلع المعروضة.

كما وجه السكرتير العام للمحافظة بتكثيف الحملات على شواطئ مدينة رأس البر، والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لمنع دخول الدراجات البخارية وتواجد دوريات ثابتة ومشتركة بطول الشاطئ مع تكثيف أعمال النظافة بصورة دائمة على الشاطئ.

من ناحيته، أوضح المهندس سمير عثمان، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن جميع المخابز سوف تعمل بكامل طاقتها طوال أيام العيد مع تواجد مشرفي التموين طوال الوقت بالأسواق.