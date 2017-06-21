شوقى يستقبل سفير الأردن لدى مصر لتعزيز أوجه التعاون فى مجال تطوير التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على العايد، السفير والمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وشادى المساعدة الملحق الثقافى للمملكة؛ وذلك لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، فى مجال التعليم فى المرحلة الراهنة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأثنين، رحب شوقى بالتعاون مع الأردن الشقيق، مؤكدًا على القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وخاصة الترابط والتكامل فى مجال التعليم.

وأعرب العايد عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا على عمق التعاون والتاريخ المشترك بين الشعبين، وضرورة دعم التعاون بين البلدين في ميادين الثقافة والعلوم والفنون والتربية بمختلف الوسائل الممكنة التي من شأنها أن تعزز الإخاء العربي، وتساعد على تحقيق الأهداف والمثل العليا التي يسعى كل من البلدين الى تحقيقها، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات للشباب فى المرحلة العمرية ما بين 14، و18 عامًا؛ لدعم الترابط الثقافى بين الشعبين، ولتأصيل الهوية العربية لديهم.

وأكد العايد، خلال لقائه على أن هناك آليات كثيرة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى ترتيبات اللجنة المصرية الأردنية الـ27 المقرر عقدها في يوليو المقبل، ومؤكدًا على أن بلاده تحرص على نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ لتعزيز العلاقات بين مصر والأردن فى مختلف المجالات.​