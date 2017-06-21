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السيسي يهنئ محمد بن سلمان بتعيينه في منصب ولي العهد السعودي

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مصراوي Masrawy

يهنئ محمد بن سلمان بتعيينه في منصب ولي العهد السعودي

12:51 م الأربعاء 21 يونيو 2017

السيسي يهنئ محمد بن سلمان بتعيينه في منصب ولي العهد السعودي

السيسي و محمد بن سلمان

كتبت - مادي غيث

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وليًا للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق وللمملكة العربية وشعبها الشقيق من التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقد أعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص شكره للرئيس السيسي على هذه التهنئة، مؤكداً متانة وقوة العلاقات بين والسعودية، وحرصه على تعزيزها في مختلف المجالات.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليًا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع. 

واختار 31 من أصل 34 عضوًا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليًا للعهد. كما تضمن الأمر الملكي، بحسب وكالة "واس"، ما يلي: "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : " يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".​

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