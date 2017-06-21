المناطق الأثرية تستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر

كتبت- نسمة فرج:

تستعد وزارة الآثار لاستقبال الزائرين في عيد الفطر، بالمناطق الأثرية والمتاحف من خلال تشديدات أمنية وزيادة عدد مفتشي الآثار وغرفة عمليات لحفظ أمن زوار المناطق الأثرية.

وقالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن المتاحف ستفتح أبوابها للزائرين منذ اليوم الأول لعيد الفطر، وأن مواعيد العمل ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا.

وفي عيد الفطر الماضي، استقبل المتحف المصري بالتحرير 4 آلاف ومائتي زائر على مدار ثلاثة أيام.

وأضافت رئيس قطاع المتاحف في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم زيادة عدد مفتشي وأفراد أمن شرطة السياحة بالمتحف طوال أيام عيد الفطر وكذلك أفراد تأمين المتحف من شرطة السياحة والآثار وذلك لحفظ أمن زوار المتحف من المصريين والأجانب على حد سواء.

ومن جانبه أوضح أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، أن الأهرامات تستعد لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الفطر بغرفة عمليات داخل المنطقة.

وفي العام الماضي شهدت منطقة الأهرامات إقبالاً كبيراً خلال أيام عيد الفطر، حيث تخطى عدد المصريين الزائرين 42 ألف زائر، و3000 أجنبى.

وعن استعدادات قلعة صلاح الدين لعيد الفطر، قال جمال مصطفي، مدير عام آثار القلعة، إنه جرى البدء في إزالة المخلفات الموجودة بالقلعة بالتعاون مع حي الخليفة.

وأكد مدير عام آثار القلعة، إقامة فعالية بالتعاون مع مركز التنسيق الحضاري تحت عنوان" culture drama" يتم من خلالها تقديم معلومات عن التاريخ الإسلامي والمصري لمدة 20 دقيقة، مشيرًا إلى أن القلعة ستفتح أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة ونصف عصرًا وجميع المناطق الأثرية مفتوحة للزيارة ما عدا المناطق التي يتم ترميمها.

في العام الماضي شهدت قلعة صلاح الدين، كثافة في عدد الزائرين حيث توافد على المنطقة تقريبا 21 ألف مصري و3000 أجنبي.​