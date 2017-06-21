«هنري» تطالب برفع دعوى على حكام قطر لتعويض ضحايا الإرهاب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالبت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، بضرورة استمرار التعاون بين مصر ودول الخليج لمزيد من الضغط على قطر.

وأضافت هنري، في بيان اليوم، أن المشاروات التي جرت بين الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي الأمير بن زايد، خطوة مهمة للتنسيق على آلية مواجهة تمويل ودعم قطر للإرهاب، وكذلك المشاورات التي تمت ما بين الملك سلمان وحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي.

وأشارت إلى أن قطر تسعى إلى المماطلة لرفع المقاطعة الخليجية دون تقديم أية ضمانات حقيقية لوقف دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، موضحة أن قطر حتى الآن ترفض حتى الاعتراف بدعم هذه الجماعات، وبالتالي فإن الضغط الخليجي يجب أن يستمر حتى الوصول إلى ضمانات واعترافات واضحة من قطر-بحسب البيان.

شاهد أيضا

وناشدت هنري الحكومة المصرية برفع دعوى على الحكام القطريين لتعويض ضحايا الإرهاب موضحة أنها ستتقدم بمشروع قانون يلزم دولة قطر بتعويضات لضحايا الإرهاب.

وأضافت أن قطر تراهن على الوقت لكسب تعاطف أكبر من المجتمع الدولي أو كسب مواقف تأييد من الدول الأوروبية بناءً على مصالحها الاقتصادية مع هذه الدول، ملافتة إلى ضرورة التنسيق بين مصر ودول الخليج للحشد الدولي تجاه قطر.