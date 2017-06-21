«قيم البرلمان» تستمع لأقوال النائب أحمد طنطاوي الخميس المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن مكتب مجلس النواب، إنه انتهي يوم الأحد الماضي إلي إحالة النائب أحمد الطنطاوي، إلى لجنة القيم، لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشؤون الدستورية، والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الثلاثاء 13 يونيو، أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بموجبها تؤول جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.

شاهد أيضا

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم بمجلس النواب، والمتحدث باسمها، إن اللجنة ستستمع لأقوال النائب أحمد الطنطاوى، الخميس 29 يونيو الجارى، مؤكدًا أنه تم إخطار النائب بموعد التحقيق، وسيتم الاستماع له بشأن ما جاء فى ملف إحالته من مكتب المجلس، والاستماع لأقواله برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.​