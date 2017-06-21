بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على طريق بور سعيد

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أُصيب 14 شخصًا اليوم الأربعاء، بإصابات مختلفة في حادث تصادم بطريق بورسعيد دمياط، نتيجة تصادم سيارة مينى باص بسيارة ربع نقل.

تلقى اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من طوارئ مديرية الشئون الصحية، يُفيد بوقوع حادث التصادم، وتبين إصابة 14 شخصًا وهم (فاطمة جمال - 15 عامًا)، (كريم فرج 16 عامًا)، (فاطمة جمعة - 14عامًا)، (شيماء الزناتي 17 عامًا)، (أحمد عبد الهادي 23 عامًا)، (أحمد علاء - 15عامًا)، (مجدي رزق - 21 عامًا)، (شيماء خالد - 17عامًا)، (فاطمة علي 18 عامًا)، (اية وهبة 16 عامًا)، (السيدة زغلول 17 عامًا)، (علاء بدري 17 عامًا)، (زينب فاضل 17 عامًا)، (أسماء لطفي 17 عامًا) و جميعهم من مدينة المطرية، محافظة الدقهلية، ومصابين بكدمات وساحجات متفرقة بالجسم.

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تم نقل المصابين لمستشفى بورسعيد العام، وإخطار النيابة لمتابعة التحقيقات.