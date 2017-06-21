أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على طريق بور سعيد

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على طريق بور سعيد بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على طريق بور سعيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أُصيب 14 شخصًا اليوم الأربعاء، بإصابات مختلفة في حادث تصادم بطريق بورسعيد دمياط، نتيجة تصادم سيارة مينى باص بسيارة ربع نقل. 

تلقى اللواء زكي صلاح مدير أمن  بورسعيد، إخطارًا من طوارئ مديرية الشئون الصحية، يُفيد بوقوع حادث التصادم، وتبين إصابة 14 شخصًا وهم (فاطمة جمال - 15 عامًا)، (كريم فرج 16 عامًا)، (فاطمة جمعة - 14عامًا)، (شيماء الزناتي 17 عامًا)، (أحمد عبد الهادي 23 عامًا)، (أحمد علاء - 15عامًا)، (مجدي رزق - 21 عامًا)، (شيماء خالد - 17عامًا)، (فاطمة علي 18 عامًا)، (اية وهبة 16 عامًا)، (السيدة زغلول 17 عامًا)، (علاء بدري 17 عامًا)، (زينب فاضل 17 عامًا)، (أسماء لطفي 17 عامًا) و جميعهم من مدينة المطرية، محافظة الدقهلية، ومصابين بكدمات وساحجات متفرقة بالجسم.

شاهد أيضا

تم نقل المصابين لمستشفى بورسعيد العام، وإخطار النيابة لمتابعة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست

عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست