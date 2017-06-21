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نجيدة: قرار الدستورية أوقف نظر كافة الدعاوى المتعلقة بـ"تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

نجيدة: للمحكمة الدستورية الحق في وقف تنفيذ الأحكام المتعارضة وقتياً

12:51 م الأربعاء 21 يونيو 2017

نجيدة: للمحكمة الدستورية الحق في وقف تنفيذ الأحكام المتعارضة وقتياً

المحامي طارق نجيدة

كتب- عمرو علي:

قال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، إن قانون المحكمة الدستورية يعطي الحق لرئيس المحكمة، أن يصدر أمراً وقتياً بوقف تنفيذ الأحكام المتعارضة لحين الفصل في المنازعة المعروضة على المحكمة.

وأضاف نجيدة لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد جلسة من المحكمة الدستورية العليا، لنظر الطعن المقدم بشأن الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

وأشار نجيدة الى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تيران وصنافير سيكون حكماً واجباً ولا يجوز الطعن عليه على الإطلاق.

كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدرت اليوم الأربعاء، بياناً بوقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير" وقتيًا، لحين تحديد جلسة مقبلة

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