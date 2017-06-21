"الأعلى للإعلام": تخصيص أموال الغرامات لمجال "الإبداع"

كتبت - هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، رئيس لجنة الضوابط بالمجلس الأعلى للإعلام، إن الحصيلة التي سيجمعها المجلس من الغرامات المفروضة على القنوات الفضائية والإذاعية المخالفة لمعايير العمل الإعلامي سيتم إيداعها بحساب المجلس لدى البنك المركزي.

وأضاف زكريا لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هذه المبالغ سيتم تخصيصها للإبداع في الإعلام والبرامج وحفلات التكريم للمبدعين، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد حصر للمبالغ التي تم فرضها أو عدد القنوات التي فُرض عليها الغرامة، وسيعلن المجلس عن ذلك عقب اجتماعه بعد عيد الفطر.

وفيما يخص استمرار عمل لجنة الرصد للأعمال الدرامية، قال زكريا إن اللجنة ستستمر في متابعة الأعمال الدرامية طبقًا للمعايير المفروضة على ممارسة العمل الإعلامي والصحفي، نافيًا اقتصار الرصد على شهر رمضان الكريم، والذي يحوز على نسبة أكبر من الاهتمام طبقًا لكثرة الأعمال الدرامية خلاله وارتفاع نسبة المشاهدة.

وعن التدخل في عمل المصنفات الفنية، أوضح أن المصنفات لا تقوم بدورها المنوط به الرقابة على الأعمال الدرامية، قائلًا: "حيانًا يتم قراءة السيناريو فقط دون مشاهدة حلقات العمل وبالتالي فدور الرقابة والمصنفات "شاهد ما شافش حاجة".

ونفى زكريا أن يكون دور المجلس هو تقييد على الأعمال الفنية، قائلًا: "إن المجلس يحترم حرية الإبداع ويقدرها ولا يقبل بوجود تضييق عليها، ولكن هناك أعمال تُهين المجتمع والإعلام وتنال من صور البلد وتجتاز حدود الإبداع وتدخل لمناطق محظورة يرفضها المجتمع المصري والمجتمعات العربية". حسب تعبيره.

كان المجلس الأعلى للإعلام، فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه على القنوات الفضائية المخالفة، و100 ألف جنيه على القنوات الإذاعية، إذا خالفت المعايير الموضوعة للعمل الإعلامي والصحفي.​