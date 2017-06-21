أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر بالدستورية: "وقف أحكام تيران وصنافير" صادر من رئيس المحكمة وفق اختصاصاته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر بالدستورية: "وقف أحكام تيران وصنافير" صادر من رئيس المحكمة وفق اختصاصاته

12:32 م الأربعاء 21 يونيو 2017

المحكمة الدستورية العليا

كتب - أحمد أبو النجا:

قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن الأمر الوقتي بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، صدر استنادا للمادة 32 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والتي تنص على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين".

وأضاف أنه يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.

ولفت الى أنه لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.

وأوضح المصدر أن الأمر الوقتي الصادر في منازعتي التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا هو قرار صادر من رئيس المحكمة منفردا وفقا لاختصاصاته في القانون.

وتابع: القرار الوقتي بوقف التنفيذ صدر بناء على طلب ابداه مقيم المنازعتين ومكتوب في الدعوي بالإضافة للطلب الاصلي وهو عدم الاعتداد بالحكم المتنازع عليه.

كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدرت اليوم الأربعاء، بياناً بوقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير" وقتيًا، لحين تحديد جلسة مقبلة.

وتنتظر المحكمة الدستورية العليا، تقرير هيئة مفوضي الدستورية، للبت في منازعات لوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الدستورية" توقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير"

    أخبار
  • القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري العام

    القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة ومصر المقاصة بالدوري

    أخبار
  • عدم قبول دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي

    عدم قبول دعوى تطالب بفتح باب الترشح على مقعد أحمد مرتضى بالدقي

    أخبار

  • "الإداري" تقضي بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن "تيران وصنافير"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو / ضحية

    / ضحية "ملاهي المهندسين لـ "مصراوي": فضلت أزعق وأقول وقفأخبار

  • لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها له

    لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها لهفنون

  • كيف يرى خبراء الاقتصاد قرارات السيسي الاجتماعية؟

    كيف يرى خبراء الاقتصاد قرارات الاجتماعية؟أخبار

  • السيسي عن

    السيسي عن "تيران وصنافير": لدينا شرف وأمانة والحقوق لابد أن تعود لأصحابهاأخبار

  • "الدستورية" توقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن "تيران وصنافير"أخبار

  • لماذا انتحر موظف شركة التأمين داخل مكتبه؟

    لماذا انتحر موظف شركة التأمين داخل مكتبه؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا