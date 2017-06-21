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زوجة ناشط سعودي معتقل تتوجه برسالة لمحمد بن سلمان

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مصراوي Masrawy

زوجة ناشط سعودي معتقل تتوجه برسالة لمحمد بن سلمان

12:12 م الأربعاء 21 يونيو 2017

زوجة ناشط سعودي معتقل تتوجه برسالة لمحمد بن سلمان

رائف بدوي

كتبت- هدى الشيمي:

أعربت انصاف حيدر زوجة الناشط والمدون السعودي المعتقل رائف بدوي، عن رغبتها في أن يُطلق الأمير محمد سلمان ولي العهد الجديد سراحه.

وكتبت حيدر في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "بكامل الإحترام نتمنى أن يطلق الملك سلمان سراح زوجي رائف بدوي".

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رائف بدوي، 31 عاما، مدون سعودي انشأ منتدى على الإنترنت لتشجيع النقاش بشأن القضايا الدينية والسياسية في عام 2008، ثم ألقي القبض عليه عام 2012 في جدة لاتهامه بانتقاد موقعه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ورجال الدين السعوديين، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وحُكم عليه ولكنه استأنف الحكم، وقامت محكمة الاستنئاف بزيادة العقوبة التي حكم بها عليه، وجُلد 50 جلدة في ميدان عام في جلدة عام 2013.

وأثار الحكم على بدوي انتقاد عدد من الحكومات الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وألمانيا، والنرويج.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتعينه نائيا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضوًا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليًا للعهد. كما تضمن الأمر الملكي، بحسب وكالة "واس"، ما يلي: "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : " يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

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