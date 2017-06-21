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استعدادا لعيد الفطر.. إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات في أسيوط

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مصراوي Masrawy

استعدادا لعيد الفطر.. إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات في أسيوط

12:45 م الأربعاء 21 يونيو 2017

استعدادا لعيد الفطر.. إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات في أسيوط

المهندس ياسر الدسوقي

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، ووجه مسئولي مديريه الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بحملات مكثفة وتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات.

وقال الدكتور محمد حسين نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المديرية أنهت استعداداتها لعيد الفطر المبارك، وأعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها، وإلغاء الأجازات والراحات الخاصة بالأطباء الوقائيين ومفتشي الأغذية والملاحظين الصحيين في فترة العيد.

وأوضح نوح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا على تليفون (2310366/088) كما تم توفير كمية إضافية من مستلزمات وأدوية الطوارئ وجارى توزيعها على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى إعداد النوبتجيات اللازمة للعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جاري تكثيف الحملات الصباحية والمسائية بالاشتراك مع الطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق والمطاعم ومحال بيع الأسماك المملحة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومراعاة النظافة العامة وسلامة الأغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منوهًا عن تشكيل غرفة طوارئ على مدار اليوم لتلقي أي بلاغات عن حالات اشتباه في التسمم الغذائي على رقم (2322148/088).

وأشار إلى أنه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف عند ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات العامة التي ستشهد تجمعات جماهيرية، بالإضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة في عدة مناطق بالمحافظة مع المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

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