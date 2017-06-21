بالصور.. إخماد حريق أعلى عقار بوسط الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب، اليوم الأربعاء، أعلى عقار بشارع كنيسة الأقباط بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد نشوب حريق أعلى عقار مجاور لمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحطة الرمل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب الحريق في حجرتين من الخشب وسقف صاج أعلى العقار رقم 16 شارع كنيسة الأقباط.

من ناحيته، قال علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدًا عدم تسبب الحريق في خسائر أو إصابات.

وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.