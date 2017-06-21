القبض على شخصين بحيازتهما 50 لفافة هيروين و38 قطعة حشيش بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

ألقت مباحث الغربية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر خردة وعاطل أحدهما محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وبحيازتهما 50 لفافة هيروين، و38 قطعة حشيش بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء أيمن لقيه مدير مباحث الغربية، إخطارًا بتمكن مباحث قسمي أول وثان طنطا من القبض على "أحمد. ش، 25 عامًا"، عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية سلاح ومخدرات آخرها قضية مخدرات محكوم عليه فيها غيايبًا بالسجن المؤبد حال تواجده بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا، بحيازته فرد خرطوش و38 قطعة حشيش تزن نحو نصف كيلو.

وألقي القبض أيضًا على "السيد. ع، 42 عامًا"، تاجر خردة" بمنطقة القرشي بدائرة قسم ثان طنطا سبق اتهامه في 5 قضايا مقاومة سلطات وسلاح وسرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه في قضية مشاجرة وإطلاق نار وبحيازته فرد خرطوش و50 لفافة هيروين.

تم التحفظ على المضبوطات في الواقعتين وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن النفس وتم تحرير محضرين وإخطار نيابتي أول وثان طنطا للتحقيق.