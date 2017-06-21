أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لأول مرة.. جامعة الإسكندرية تبدأ مشروع رقمنة التراث الفكري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لأول مرة.. جامعة الإسكندرية تبدأ مشروع رقمنة التراث الفكري

12:16 م الأربعاء 21 يونيو 2017

لأول مرة.. جامعة الإسكندرية تبدأ مشروع رقمنة التراث الفكري

جامعة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على تنفيذ مشروع رقمنة التراث الفكري ومقتنيات الجامعة، للحفاظ على الهوية الفكرية للمكتبات على مستوى الجامعة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

ومن ناحيته، قال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن المشروع يتضمن تطوير البنية التحتية الإلكترونية وتوفير الأجهزة اللازمة وتركيب بوابة إلكترونية للإدارة العامة لشئون المكتبات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن المشروع سيشمل أيضًا رقمنة كتب التراث والكتب الفريدة والمخطوطات والحفاظ عليها، وعمل بوابة معرفية تضم هذه الكتب لتسهيل إتاحتها للباحثين والجمهور.

ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، أيضًا في اجتماعه الأخير على بروتوكول التعاون المقترح بين جامعة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة لإنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، واتفاقيات تعاون بين الجامعة وجامعتي "لانزهو" وجيانجشى للمالية والاقتصاد" بالصين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عاطل بحيازته 36 طربة حشيش في الإسكندرية

    القبض على عاطل بحيازته 36 طربة حشيش في الإسكندرية

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ العجمي استعدادًا لموسم الصيف

    بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ العجمي استعدادًا لموسم الصيف

    أخبار
  • بالصور-

    بالصور- "الديناميكا" ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية في الإسكندرية

    أخبار
  • جامعة الإسكندرية عن هدم العقار المائل: استخدمنا أحدث التقنيات التكنولوجية

    جامعة الإسكندرية عن هدم العقار المائل: استخدمنا أحدث التقنيات التكنولوجية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بـ 31 صوتًا من أصل 34 في هيئة البيعة.. محمد بن سلمان وليًا للعهد

    بـ 31 صوتًا من أصل 34 في هيئة البيعة.. محمد بن سلمان وليًا للعهدأخبار

  • العاهل السعودي يدعو لمبايعة نجله وليًا للعهد مساء اليوم

    العاهل السعودي يدعو لمبايعة نجله وليًا للعهد مساء اليومأخبار

  • تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته

    تصرف غير متوقع من البدري بعد مشاهدته "مايك beIN Sports"

  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على نسب زيادة المعاشات -(إنفوجراف)

    بعد موافقة البرلمان.. تعرف على نسب زيادة المعاشات -(إنفوجراف)أخبار

  • أديب معلقًا على خطاب الرئيس:

    أديب معلقًا على خطاب الرئيس: "الناس خدت خبطة الإصلاح وقالت تحيا "أخبار

  • بالفيديو والصور-

    والصور- "بئر الرومان".. هنا ألقت "إسراء" جسد "بسنت" الصغيرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر