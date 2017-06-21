لأول مرة.. جامعة الإسكندرية تبدأ مشروع رقمنة التراث الفكري
لأول مرة.. جامعة الإسكندرية تبدأ مشروع رقمنة التراث الفكري
12:16 م الأربعاء 21 يونيو 2017
جامعة الإسكندرية
الإسكندرية – محمد عامر:
وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على تنفيذ مشروع رقمنة التراث الفكري ومقتنيات الجامعة، للحفاظ على الهوية الفكرية للمكتبات على مستوى الجامعة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.
ومن ناحيته، قال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن المشروع يتضمن تطوير البنية التحتية الإلكترونية وتوفير الأجهزة اللازمة وتركيب بوابة إلكترونية للإدارة العامة لشئون المكتبات.
وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن المشروع سيشمل أيضًا رقمنة كتب التراث والكتب الفريدة والمخطوطات والحفاظ عليها، وعمل بوابة معرفية تضم هذه الكتب لتسهيل إتاحتها للباحثين والجمهور.
ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، أيضًا في اجتماعه الأخير على بروتوكول التعاون المقترح بين جامعة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة لإنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، واتفاقيات تعاون بين الجامعة وجامعتي "لانزهو" وجيانجشى للمالية والاقتصاد" بالصين.
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