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سعفان: مصريان يحصلان على 1.5 مليون جنيه مستحقات متأخرة عن فترة عملهما بالسعودية

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مصراوي Masrawy

سعفان: مصريان يحصلان على 1.5 مليون جنيه مستحقات متأخرة عن فترة عملهما بالسعودية

12:27 م الأربعاء 21 يونيو 2017

سعفان: مصريان يحصلان على 1.5 مليون جنيه مستحقات متأخرة عن فترة عملهما بالسعودية

محمد سعفان

كتبت- نورا ممدوح:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مهندس ومراقب فني متأخرة منذ 7 أشهر، بلغت 297 ألفًا و212 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي مليون ونصف المليون جنيه مصري.

وقال بيان الوزارة، إن الوزير كان قد كلَف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندس (ت. ر. ع) مدير تنفيذي و(م. س. م) مراقب فني من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ سبعة أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال سعفان إنه تلقى تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المواطنيَن توجها بتقديم شكوي بالهيئة العمالية لإثبات طلباتهم وفقا لنظام العمل بالمملكة وبعد تقديمها قام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية بزيارة لإدارة الشركة للتعرف علي أسباب تأخر الصرف، والمطالبة بمستحقاتهم نظرًا لظروفهم الأسرية، وبعد ثلاثة أشهر من التواصل والمتابعة مع المسئولين بالهيئة العمالية، فضلًا عن إدارة الشركة للعمل على صرف المستحقات قبل بدء إجازة عيد الفطر للهيئات الحكومية بالمملكة، حيث تم استخراج مخالصة نهائية وتم تسليمهما مستحقاتهم كاملة بقيمة المبلع المتقدم.​

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