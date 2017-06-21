محافظ القاهرة يستقبل وفدي الكنيسة المصرية والطائفة الإنجيلية للتهنئة بالعيد

كتبت- ندى الخولي:

استقبل عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بمكتبه، وفد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي يترأسه نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وضم الوفد الكنسي القمص سيرجيروس وكيل عام البطريركية، واللواء نبيل رياض، سكرتير البابا تواضروس، لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر، متمنيًا لجموع الأمة الإسلامية ومصر شعبًا وحكومة مزيدًا من الأمن والمحبة والسلام.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، فقد رحب المحافظ بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدًا على "اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة عن غيره من الشعوب، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التي يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء".

كما استقبل محافظ القاهرة، بمكتبه، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي، وبحضور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقس عاطف مهني، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر.

وبحسب البيان، فقد أعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب، مؤكدًا أن "المسيحين والمسلمين نسيج وطني واحد يعملوا من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا".

وأكد المحافظ أن "محاولات الجماعات الإرهابية الفاشلة للتفريق بين أقباط ومسلمي مصر لن تنجح أبدًا بل يزيدهم صلابة وقوة وتماسك في وحدتهم الوطنية رافضين أن يصنع أحدًا فارق بينهم".​