وكيل "زراعة النواب": زيادة الدعم في بطاقة التموين دليل اهتمام الرئيس بمحدوي الدخل

كتبت-مروة شوقي:

أشاد النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بما أعلن عنه الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا للفرد الواحد.

وأكد موسى في بيان صحفي له، أن زيادة قيمة الدعم في بطاقة التموين يدل على اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، مشيرًا الى أن هذا القرار جاء بعد توجيهات الرئيس للحكومة منذ يومين بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيهًا.

وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلى أن قرارات السيسي الأخيرة أثلجت صدور المصريين بعد موجه الغلاء التي تعرض لها الشعب، كما أنها أكدت على أن الرئيس أب لكل المصريين ويشعر بمعاناتهم اليومية.

كما أشاد موسى، بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن هذا القرار يصب في صالح الفلاح ويشجعه على الزراعة.