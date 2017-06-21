الأرصاد طقس الخميس "معتدل".. وتوقعات بسقوط أمطار
الأرصاد طقس الخميس "معتدل".. وتوقعات بسقوط أمطار
12:07 م الأربعاء 21 يونيو 2017
كتبت - مادي غيث
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
كما توقعت الهيئة، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
وتضمنت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحرين الاحمر والمتوسط، سيكونان مضطربين ما بين الخفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 33
الإسكندرية 23 29
مطروح 23 27
بورسعيد 23 29
دمياط 23 29
بلطيم 24 30
الإسماعيلية 22 33
السويس 22 34
العريش 20 30
نخل 17 32
طابا 18 34
الطور 24 30
مرسى علم 27 36
الغردقة 28 37
شرم الشيخ 29 38
رفح 19 29
كاترين 20 30
سيوة 21 34
المنيا 23 34
الفيوم 23 34
رأس سدر 24 34
أبوسمبل 27 42
وسط الدلتا 22 33
أسيوط 24 35
سوهاج 28 36
الأقصر 29 40
أسوان 29 42
شلاتين 27 40
حلايب 29 38
الوادى الجديد 28 38
قنا 29 39
نويبع 26 34
السلوم 19 27
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