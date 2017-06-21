تشيلسي الرابح الأكبر من بيع «صلاح» إلى ليفربول

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أفادت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي، سيستفيد ماليا من صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح، جناح روما إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع صلاح عام 2014 قادما من بازل السويسري، ثم تم إعارته إلى فيورنتينا ومن بعده لروما، قبيل أن يقرر الأخير شراء عقد اللاعب بشكل نهائي الصيف الماضي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

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وبحسب ما نقلته صحيفة «ذا تايمز» فإن تشيلسي وضع بندا في عقد بيع صلاح إلى روما يضمن له الحصول على 10% من قيمة انتقاله لناد آخر في المستقبل.

وأجمعت الصحف الإنجليزية والإيطالية على أن محمد صلاح على وشك التوقيع لليفربول مقابل 45 مليون يورو، مما يعني أن حصة تشيلسي من الصفقة تبلغ 4.5 مليون يورو.