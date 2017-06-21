في عيد ميلاده.. «ساحر أوروبا» الذي لطخ مسيرة الابداع بـ«الفساد»

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يفتخر الفرنسيون كثيرًا بميشيل بلاتيني ويعتبروه رمزًا للبلاد، وكيف لا وابن مدينة نانسي قاد الديوك لأول لقب في تاريخهم في البطولات الكبرى عند إحراز لقب يورو 1984 إلى جانب فوزه بالكرة الذهبية 3 مرات من قبل.

ويحتفل عشاق كرة القدم اليوم وخاصة في فرنسا بعيد ميلاد أحد أساطير الكرة عبر التاريخ وذلك بعد أن ولد بلاتيني يوم 21 يونيو من عام 1955، وحاله حال أساطير الكرة الذين تواجدوا في عصره من دييجو أرماندو مارادونا وزيكو، ارتدي بلاتيني القميص رقم 10 عطفًا على مهارته العالية وقيادته للفريق في الميدان، والتي أهلته لاحتلال المركز السادس في قائمة الفيفا الخاصة بأعظم لاعب في القرن الـ20 والتي ذهبت إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

بلاتيني مع الأندية

بدأ بلاتيني مسيرته مع كرة القدم في صفوف نادي نانسي في عام 1972 وحتى عام 1979 وحصل مع الفريق على لقب الكأس في عام 1978 قبل أن ينتقل لصفوف سانت إتيان في الفترة ما بين عامي 1979 و1982 ليبدأ في إظهار إمكانياته للعالم من خلال التتويج بلقب الدوري في موسم 1980- 1981، ولكنه فشل في قيادة الفريق للمجد الأوروبي خاصة أن سانت إتيان تمكن قبل قدومه من الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا للأندية البطلة في عام 1976.

وانتقل بلاتيني في عام 1982 إلى صفوف يوفنتوس الذي ضم بين صفوفه في ذلك التوقيت كوكبة كبيرة من النجوم التي توجت بكأس العالم في ذلك العام في مونديال إسبانيا، ليجد بلاتيني صعوبة كبيرة في التأقلم مع الكرة الإيطالية ويتعرض لانتقادات حادة من وسائل الإعلام ليكون على مقربة من المغادرة في الميركاتو الشتوي في موسمه الأول قبل أن يقنعه زميله في الفريق زبيجنيو بونيك بالعدول عن رأيه ليقدم النجم الفرنسي مستوى مغاير تمامًا في النصف الثاني من الموسم ويتوج بلقب كأس إيطاليا ويقود الفريق لنهائي البطولة الأوروبية.

وحقق بلاتيني نجاحات مبهرة مع يوفنتوس في فترة لعبه مع النادي بين عامي 1982 و1987، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين عامي 1984 و1986 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1984 وبطولة أوروبا للأندية البطلة 1985، إلى جانب حصوله على لقب هداف الدوري الإيطالي 3 مواسم متتالية بين عامي 1983 و1985 والفوز بالكرة الذهبية في 3 مرات في نفس الأعوام.

وفي نهائي بطولة أوروبا للأندية البطلة عام 1985 وقعت كارثة هيسيل الشهيرة التي راح ضحيتها 39 مشجع، وعلى الرغم من ذلك خاض ليفربول ويوفنتوس المباراة وسجل بلاتيني هدف المباراة الوحيد ليتعرض لحملة شرسة من الانتقادات لاحتفاله بفوز فريقه، ليؤكد على أنه لم يكن على علم بحجم الكارثة ليعتزل كرة القدم بعدها بموسمين.

بلاتيني مع المنتخب

شارك بلاتيني مع المنتخب الفرنسي في أولمبياد مونتريال وودع الديوك المنافسات من ربع النهائي بالخسارة من ألمانيا الشرقي برباعية نظيفة، وشارك بلاتيني للمرة الأولى في كأس العالم عام 1978 في الأرجنتين وودعت فرنسا البطولة من الدور الأول بعد وقوعها في مجموعة الموت رفقة إيطاليا والأرجنتين بطلة البطولة إلى جانب المجر.

وعوض بلاتيني تلك المشاركة المحبطة من خلال قيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي مونديال إسبانيا 1982 قبل أن تخسر من ألمانيا الغربية في مباراة مثيرة بركلات الترجيح، ليقود بلاتيني فرنسا لأول ألقابها الكبرى في يورو 1984 الذي استضافته على أرضها، حيث قدم بلاتيني مستوى مبهر خلال البطولة من خلال تسجيل 9 أهداف من أصل 14 هدفًا سجلتهم فرنسا طوال البطولة.

ومن ثم قاد بلاتيني فرنسا للوصول إلى نصف نهائي مونديال المكسيك 1986 لتخسر فرنسا من جديد أمام ألمانيا الغربية وتحصد فرنسا المركز الثالث في البطولة.

الإعتزال

خاض بلاتيني أخر مباراة له مع المنتخب الفرنسي في 29 أبريل من عام 1987 في التصفيات المؤهلة إلى يورو 1988 أمام أيسلندا، ليسدل الستار على 72 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي في الفترة ما بين عامي 1976 و1987 من بينها 49 مباراة كقائد للمنتخب مسجلًا 41 هدفًا.

وعاد بلاتيني من الإعتزال ليمثل منتخب الكويت بطلب شخصي من أمير البلاد في 27 نوفمبر من عام 1988 أمام الاتحاد السوفيتي، حيث خاض بلاتيني 21 دقيقة، ليصبح من اللاعبين النادرين الذين مثلوا أكثر من منتخب.

بلاتيني المدرب

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تولى بلاتيني تدريب المنتخب الفرنسي في 1 نوفمبر 1988 خلفًا لهنري ميشيل، ليفشل في التأهل إلى مونديال 1990 بعد التعادل أمام قبرص 1-1، ومن ثم قاد بلاتيني فرنسا في حملة رائعة في تصفيات يورو 1992 من خلال الفوز في جميع البمرايات الـ8 لتشارك فرنسا في اليورو كأبرز المرشحين للفوز باللقب، ولكن ودع اليدوك من الدور الأول ويترك بلاتيني بعدها تدريب المنتخب ويتفرغ للمهام الإدارية.

بلاتيني الإداري

تولى ميشيل بلاتيني مسؤولية رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال فرنسا 1998، وذلك بعد أن عمل ما بين عامي 1988 و1990 في لجنة التطوير بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى جانب تواجده في اللجنة التنفيذية لليويفا وعضو عن الاتحاد الأوروبي للمكتب التنفيذي للفيفا منذ عام 2002 ليتسلق المناصب في الاتحاد الأوروبي والفيفا حتى أصبح رئيس لجنة التطوير في الفيفا وأصبح أيضًا نائب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

رئاسة اليويفا

أعلن بلاتيني ترشحه لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2006 وتمكن من التفوق على الرئيس السابق لليويفا لينارت يوهانسون في عام 2007، ليجري بعض التعديلات من خلال دعمه لفكرة "6+5" والتي تنص على وجود 6 لاعبين محليين مقابل 5 أجانب في كل فريق إلى جانب دعمه لفكرة وضع حد أقصى للأجور وفكرة ملكية الجانب للأندية.

كما طالب بلاتيني بتقيلص عدد الأندية الإسبانية والإيطالية والإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى 3 أندية بدلًا من 4 وهو أمر لم يحدث، كما طالب بحرمان الأندية المديونة من المشاركة في المسابقات الأوروبية ومنع التعاقد مع لاعبين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عامًا.

رئاسة الفيفا

عقب إعلان سيب بلاتر عن تنحيه من منصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 عقب قضايا الفساد التي لاحقته، أعلن بلاتيني في شهر يوليو من نفس العام عن ترشحه لرئاسة الفيفا في انتخابات عام 2016، لينسحب في شهر يناير من عام 2017 بسبب ما وصفه بأن ضيق الوقت ليس في صالحه ولا يملك الأسلحة القوية لمنافسة المرشحين.

قضايا الفساد

عقب قضايا الفساد التي ضربت الفيفا وإعلان بلاتيني ترشحه لانتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتهمت النيابة العامة السويسرية بلاتر بدفع أموال تقدر بـ2 مليون يورو لبلاتيني، ليخضع الثنائي لتحقيقات من قبل لجنة الأخلاق في الفيفا.

وفي شهر أكتوبر من عام 2015، أوقُف بلاتيني عن ممارسة أي عمل متعلق بكرة القدم لمدة 90 يومًا، وفي شهر ديسمبر عقب كل من بلاتيني وبلاتر من ممارسة أي عمل متعلق بكرة القدم لمدة 8 سنوات بسبب اتهامهم بعدم احترام أخلاقيات الفيفا والإلتزام بقوانينها.

وصرح بلاتر منذ يومين أن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي هو من ساهم في منح قطر إستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وقال بلاتر في حوار نشرته صحيفة «الجارديان»، أن الأمر كان عبارة عن لعبة سياسية ليس أكثر، وأن بلاتيني اشترك فيها وهو من سهل قرار إعطاء المونديال لقطر، وأضاف بلاتر أن بلاتيني قد اجتمع مع نيكولاي ساركوزي رئيس فرنسا وقتها، وقد أخبره ساركوزي بأن عليه إعطاء الاستضافة لقطر، خشية من فوز أمريكا وإنجلترا بالسباق.

وقال رئيس الفيفا السابق: "تنظيم كأس العالم لا يشترى، ولكن الضغط السياسي يؤثر على القرار. ساركوزي غير كل شيء، طلب من بلاتيني أن يراعي مصالح فرنسا"، وألمح بلاتر إلى أن بلاتيني عقب ذلك العشاء نقل تلك الأصوات إلى قطر.