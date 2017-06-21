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روما يحدد بديل محمد صلاح من «البريميرليج»

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روما يحدد بديل محمد صلاح من «البريميرليج» روما يحدد بديل محمد صلاح من «البريميرليج»

التحرير

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كشفت تقارير صحفية عالمية، عن محاولة نادي روما الإيطالي التعاقد مع السويسري شيردان شاكيري، جناح ستوك سيتي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري، أن نادي ستوك سيتي، تلقى إتصالا من إدارة روما، بشأن محاولة التفاوض على ضم شاكيري هذا الصيف.

ويأمل روما في تعويض غياب جناحه المصري محمد صلاح، والذي من المقرر أن ينتقل رسميا إلى ليفربول خلال الأيام القليلة القادمة، 35 مليون جنيه إسترليني، علاوة على 4 مليون جنيه إٍسترليني حوافز.

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة،  أكدت أن فريق ستوك سيتي يسعى للتخلص من اللاعب السويسري، بعدما فشل في إظهار مستويات عالية، بعد تألق المصري رمضان صبحي، الذي سيعتمد عليه مارك هيوز في الفترة المقبلة، وسيجهزه للموسم المقبل.

تانكريدي بالميري

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التحرير

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