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برشلونة يقترب من ضم ظهير بنفيكا

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برشلونة يقترب من ضم ظهير بنفيكا برشلونة يقترب من ضم ظهير بنفيكا

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني، قد وضع نصب عينيه التعاقد مع نيلسون سيميدو، ظهير أيمن بنفيكا البرتغالي، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة قد صرف النظر عن عودة هيكتور بيليرين ظهير آرسنال، وأن سيميدو سيكون الخيار المناسب في هذه الحالة.

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وأضافت الصحيفة أنه تبلغ قيمة اللاعب البرتغالي صاحب الـ23 عام، 40 مليون يورو، ولكن بنفيكا يريد 50 من أجل الإستغناء عن خدماته، في حين أن الفريق الكتالوني لن يدفع فيه سوى 35 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سيميدو لديه عقد  مع بنفيكا يمتد حتى عام 2021، كما لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 80 مليون يورو.

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التحرير

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